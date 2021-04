Pastore tedesco caduto in un dirupo, intervento e salvataggio dei Vigili (VIDEO) (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto San Gregorio Matese (Ce) – Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta composta da esperti in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) è intervenuta nel Comune di San Gregorio Matese in località Montorone per il salvataggio di un cane, un Pastore tedesco, che sfuggito accidentalmente al controllo del proprietario, era caduto in un dirupo. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, sono saliti sul crinale della montagna per 300 metri di altitudine dal livello del lago, per poi effettuare una manovra di calata e recupero sulla verticale per circa 50 metri. Una volta recuperato dai Vigili del fuoco il cane, in buone condizioni ma ancora spaventato, è stato riconsegnato al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto San Gregorio Matese (Ce) – Questa mattina una squadra deidel Fuoco del Comando provinciale di Caserta composta da esperti in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) è intervenuta nel Comune di San Gregorio Matese in località Montorone per ildi un cane, un, che sfuggito accidentalmente al controllo del proprietario, erain un. Idel Fuoco, una volta giunti sul posto, sono saliti sul crinale della montagna per 300 metri di altitudine dal livello del lago, per poi effettuare una manovra di calata e recupero sulla verticale per circa 50 metri. Una volta recuperato daidel fuoco il cane, in buone condizioni ma ancora spaventato, è stato riconsegnato al ...

