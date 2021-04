DayDreamer, anticipazioni oggi 9 aprile: Can e Sanem incompatibili (Di venerdì 9 aprile 2021) anticipazioni della puntata di venerdì 9 aprile 2021 di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Che accadrà ai protagonisti della soap opera turca? Sanem e Can, come gli altri dipendenti della Fikri, si sottopongono ad un sondaggio tramite un questionario per scoprire il partner ideale. Ma i risultati dei loro test sono proprio sconfortanti. DayDreamer va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì dalle 16.40. Le Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 aprile 2021)della puntata di venerdì 92021 di– Le Ali del Sogno. Che accadrà ai protagonisti della soap opera turca?e Can, come gli altri dipendenti della Fikri, si sottopongono ad un sondaggio tramite un questionario per scoprire il partner ideale. Ma i risultati dei loro test sono proprio sconfortanti.va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì dalle 16.40. Le Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 9 aprile: la scoperta di Can e Sanem - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 8 aprile 2021 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 9 aprile 2021: Can non è l'uomo ideale - psychogiu : @matteodessilani Va be si vede che non hai capito niente, litigano perché Erdogan non vuole dare le anticipazioni di DayDreamer - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 9 aprile: Can, Sanem e i partner ideali -