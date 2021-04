Colf e badanti: pagamento contributi entro il 10 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Scade il 10 aprile il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi al trimestre gennaio – marzo 2021 per i lavoratori domestici, Colf, badanti e baby sitter. Si tratta del primo adempimento dell’anno nei confronti dell’Istituto di previdenza. I futuri appuntamenti saranno: Dal 1° al 10 luglio per il versamento dei contributi relativi ai mesi da aprile a giugno 2021; Dal 1° al 10 ottobre pagamento contributi trimestre luglio – settembre; pagamento contributi da ottobre a dicembre nel periodo 1° gennaio – 10 gennaio 2022. L’erogazione delle somme all’INPS può essere effettuata: Online avvalendosi del portale dei pagamenti disponibile sul sito INPS; Avviso di pagamento PagoPA, da ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 aprile 2021) Scade il 10il termine per il versamento all’INPS deirelativi al trimestre gennaio – marzo 2021 per i lavoratori domestici,e baby sitter. Si tratta del primo adempimento dell’anno nei confronti dell’Istituto di previdenza. I futuri appuntamenti saranno: Dal 1° al 10 luglio per il versamento deirelativi ai mesi daa giugno 2021; Dal 1° al 10 ottobretrimestre luglio – settembre;da ottobre a dicembre nel periodo 1° gennaio – 10 gennaio 2022. L’erogazione delle somme all’INPS può essere effettuata: Online avvalendosi del portale dei pagamenti disponibile sul sito INPS; Avviso diPagoPA, da ...

Advertising

happyproudpuppy : RT @RegioneLazio: ?? Da oggi è possibile presentare la domanda per il sostegno regionale da 600 euro dedicato a Colf e Badanti. ? Tutte le… - happyproudpuppy : RT @RegioneLazio: Mettiamo a disposizione 30mln per lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori del tur… - happyproudhuman : RT @RegioneLazio: Mettiamo a disposizione 30mln per lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori del tur… - happyproudhuman : RT @RegioneLazio: ?? Da oggi è possibile presentare la domanda per il sostegno regionale da 600 euro dedicato a Colf e Badanti. ? Tutte le… - ComuneZagarolo : @AURORA65388938 Buona sera, questi sono tutti i bandi aperti dalla Regione Lazio. Dal 6 Aprile, bando per Colf e b… -