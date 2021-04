Campus Peroni, obiettivo mettere sostenibilità in blockchain (Di venerdì 9 aprile 2021) Registrare i temi della sostenibilità in blockchain e quindi andare a raccontare effettivamente quanta energia e quanta acqua vengono consumate all'interno nell'intero processo produttivo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Registrare i temi dellaine quindi andare a raccontare effettivamente quanta energia e quanta acqua vengono consumate all'interno nell'intero processo produttivo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Campus Peroni Campus Peroni, obiettivo mettere sostenibilità in blockchain E' a la prossima sfida che si è posta Campus Peroni, come fa sapere all'ANSA il direttore delle Relazioni Esterne di Birra Peroni, Federico Sannella, al termine dei lavori. "L''intento di lavorare ...

Birra Peroni, filiera agricola che parte dall'orzo italiano È in questo quadro e con il desiderio di "mettere a sistema" il patrimonio di conoscenze e connessioni maturato nel tempo che è nato Campus Peroni, un progetto che rappresenta il contributo che Birra ...

Innovazione e sostenibilità per la filiera, torna il Campus Peroni Questi gli argomenti al centro del convegno Campus Peroni che torna quest'anno in versione digitale. L'obiettivo del progetto - nato nel 2018 dalla collaborazione tra Birra Peroni e Crea - è ...

