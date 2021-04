Scherzi A Parte, chi affiancherà Enrico Papi nella conduzione? (Di giovedì 8 aprile 2021) Alessia Marcuzzi sarebbe in procinto di prepararsi ad un grande ritorno sul piccolo schermo. Si, perché secondo quanto riporta il settimanale Oggi, la conduttrice dovrebbe tornare nella stagione autunno-inverno 2020/2021 del palinsesto Mediaset con Scherzi A Parte. Se Enrico Papi ne sarà il conduttore, Alessia Marcuzzi dovrebbe affiancarlo nel ruolo di co-conduttrice. Al momento Alessia Marcuzzi si conferma la regina indiscussa de Le Iene, che conduce assieme al collega Nicola Savino. Lasciata in eredità l’Isola dei Famosi a Ilary Blasi, la showgirl sarebbe dunque pronta ad una nuova avventura sul piccolo schermo. Scherzi A Parte si configura come uno degli show più longevi di Mediaset. Come ricordato da Bubino Blog, infatti, il debutto del programma risale ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 aprile 2021) Alessia Marcuzzi sarebbe in procinto di prepararsi ad un grande ritorno sul piccolo schermo. Si, perché secondo quanto riporta il settimanale Oggi, la conduttrice dovrebbe tornarestagione autunno-inverno 2020/2021 del palinsesto Mediaset con. Sene sarà il conduttore, Alessia Marcuzzi dovrebbe affiancarlo nel ruolo di co-conduttrice. Al momento Alessia Marcuzzi si conferma la regina indiscussa de Le Iene, che conduce assieme al collega Nicola Savino. Lasciata in eredità l’Isola dei Famosi a Ilary Blasi, la showgirl sarebbe dunque pronta ad una nuova avventura sul piccolo schermo.si configura come uno degli show più longevi di Mediaset. Come ricordato da Bubino Blog, infatti, il debutto del programma risale ...

