Rc Auto, alla Camera dei Deputati in discussione il progetto di riforma (Di giovedì 8 aprile 2021) Rating delle migliori compagnie di assicurazioni e controllo dei consumatori sugli atti e sull’attività dell’Ivass. A chiederlo Assoutenti che, assieme ad altre 7 associazioni del Cncu, è stata ascoltata oggi nel corso dell’audizione sul disegno di legge 2104 in materia di RC in Commissione Finanze della Camera. “Abbiamo chiesto la creazione di una specifica piattaforma che assegni un “rating ” alle imprese assicuratrici, valutandone correttezza, condizioni di vendita delle polizze, tempi di liquidazione dei risarcimenti, e altri elementi utili agli utenti nella scelta della compagnie con cui assicurare la propria Autovettura – spiega Stefano Mannacio, Responsabile assicurazioni e ambiente di Assoutenti – Le associazioni dei consumatori chiedono inoltre da tempo una riforma radicale della governance dell’Ivass e la possibilità di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) Rating delle migliori compagnie di assicurazioni e controllo dei consumatori sugli atti e sull’attività dell’Ivass. A chiederlo Assoutenti che, assieme ad altre 7 associazioni del Cncu, è stata ascoltata oggi nel corso dell’audizione sul disegno di legge 2104 in materia di RC in Commissione Finanze della. “Abbiamo chiesto la creazione di una specifica piattaforma che assegni un “rating ” alle imprese assicuratrici, valutandone correttezza, condizioni di vendita delle polizze, tempi di liquidazione dei risarcimenti, e altri elementi utili agli utenti nella scelta della compagnie con cui assicurare la propriavettura – spiega Stefano Mannacio, Responsabile assicurazioni e ambiente di Assoutenti – Le associazioni dei consumatori chiedono inoltre da tempo unaradicale della governance dell’Ivass e la possibilità di ...

Advertising

fattoquotidiano : SPY STORY In flagranza: gli scambi avvenuti in un’auto nella periferia romana. Sospesi due ufficiali russi, arresta… - ClubAlfaIt : Promuovere o bocciare le assicurazioni Rc auto a fine anno: Assoutenti alla carica #AssicurazioniAuto… - Andrea__Monster : Ho appena aggiunto LOL: Last One La... alla mia raccolta! #tvtime - Annamaria___02 : @Beautif77413855 @scintilIe @coipantaleopa Senza offesa ma non ha bisogno di auto invitarsi, ha fatto una battuta i… - CarloSantaroni : RT @lucianocapone: La Murgia è impaurita da Figliuolo che parla di vaccini in divisa, mentre sorride quando Davigo invita alla delazione e… -