Pavan | “Che aiuti all’Inter | questo scudetto è una farsa”

Advertising

ForzAzzurri1926 : JUVENTUS, CHE VERGOGNA IL GIORNALISTA BIANCONERO GRIDA ALLO SCANDALO, HA DAVVERO AVUTO IL CORAGGIO DI DIRLO. ORMAI… - FrancoBonanno62 : @pavanmassimo Caro sig.Pavan, e' palesemente evidente che ha la schiuma di rabbia da annebbiare gli occhi. Ieri il… - bagliozzi : @pavanmassimo Sig.Pavan io ho la sensazione che la Juventus già da l’anno scorso giochi senza ascoltare l’allenator… - Ilarioforjuve : Quel signore là ha nome e cognome #antonioConte ex juventino che ha ceduto al Dio denaro calpestando le sue stesse… - lofaro_giuseppe : @pavanmassimo Sig. Pavan pensiamo prima a noi. Ieri senza fare sfracelli ma con una squadra finalmente logica, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavan Che

Sportevai.it

... le parole di Antonio Conte, allenatore dell'Inter hanno fatto infuriare i tanti supporter bianconerisono insorti sui social. Lo stesso Massimo, direttore di Tuttojuve, pur non nominando ......Giorgi e Ilaria. Principale strumento di tutela dei diritti di cittadinanza in risposta a rischi e bisogni individuali e collettivi, lo Stato sociale è da anni al centro di un dibattito...Il giornalista di fede juventina Massimo Pavan attraverso un suo post su Instagram ... fosse successo in Sassuolo-Juventus, sai che polemiche?”.Adesso è la Juventus a protestare per gli arbitraggi di questa Serie A. Contro l'Inter, che vincerà quasi sicuramente lo scudetto.