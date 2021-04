Mario Draghi: «Vaccini, priorità sono anziani: con che coscienza si saltano le liste? Sì a riaperture, ma non ho una data» (Di giovedì 8 aprile 2021) Il premier Mario Draghi in conferenza stampa oggi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Il primo tema toccato è quello inerente i Vaccini: «La... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 aprile 2021) Il premierin conferenza stampa oggi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Il primo tema toccato è quello inerente i: «La...

Advertising

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà oggi una conferenza stampa alle 18. - Palazzo_Chigi : Si è svolta a Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio… - Radio3tweet : Con quali obiettivi Mario Draghi ha scelto la #Libia per il suo primo viaggio all'estero da presidente del consigli… - hockeybotabc : RT @FrancoBechis: Mario Draghi: “smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, gli psicologi di 35 anni, queste platee di operatori sanit… - MariangelaVcc : RT @GaiaGherardelli: 'Forse la faccio troppo semplice' Non direi Mario, è che non tutti hanno una mente allenata alla logica. #conferenzas… -