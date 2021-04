Jack Miller sotto i ferri per sindrome compartimentale (Di giovedì 8 aprile 2021) Dalla pista di Losail alla sala operatoria di Barcellona. E’ la storia recente di Jack Peter Miller, operato ieri per sindrome compartimentale. Il pilota australiano di casa Ducati si è recato alla clinica Dexeus del dott. Xavier Mir, che dopo attenti esami, ha consigliato d’intervenire subito. L’operazione è riuscita, ed ora “Jackass” sta procedendo con la riabilitazione. L’obiettivo è di riprendersi in tempo per il GP del Portogallo, terza tappa della MotoGP, prevista tra dieci giorni. sindrome compartimentale anche per Iker Lecuona, pilota Tech3, che ha deciso di operarsi nella sua Valencia. Perché Jack Miller è stato operato? I problemi sono emersi già nel primo GP del Qatar. Miller era in piena lotta per la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Dalla pista di Losail alla sala operatoria di Barcellona. E’ la storia recente diPeter, operato ieri per. Il pilota australiano di casa Ducati si è recato alla clinica Dexeus del dott. Xavier Mir, che dopo attenti esami, ha consigliato d’intervenire subito. L’operazione è riuscita, ed ora “ass” sta procedendo con la riabilitazione. L’obiettivo è di riprendersi in tempo per il GP del Portogallo, terza tappa della MotoGP, prevista tra dieci giorni.anche per Iker Lecuona, pilota Tech3, che ha deciso di operarsi nella sua Valencia. Perchéè stato operato? I problemi sono emersi già nel primo GP del Qatar.era in piena lotta per la ...

