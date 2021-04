Covid, "il plasma iperimmune non è cura efficace in pazienti con polmonite" (Di giovedì 8 aprile 2021) Le speranze sull'efficacia del plasma iperimmune come cura anti Covid si infrangono sul nuovo studio di Aifa e Iss , che ha decretato: se usato su pazienti con Covid che hanno già sviluppato una ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Le speranze sull'efficacia delcomeantisi infrangono sul nuovo studio di Aifa e Iss , che ha decretato: se usato suconche hanno già sviluppato una ...

RobertoBurioni : Brutte notizie: si conferma che il plasma iperimmune non è utile nella cura di COVID-19. - SkyTG24 : Covid, studio Iss-Aifa: con polmonite plasma iperimmune non efficace - StraNotizie : Covid-19, Aifa e Iss: il plasma dei guariti non funziona - eamarchisio : RT @CentroSangue: Il #Plasma da convalescente non riduce il rischio di peggioramento respiratorio o morte. È quanto emerge dallo studio TSU… - danieledv79 : RT @ilriformista: No, il plasma non è efficace nel trattamento del Covid su pazienti con polmonite -