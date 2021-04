Copasir, Meloni attacca Salvini (Di giovedì 8 aprile 2021) «Solo Salvini può risolvere il problema» dice Giorgia Meloni. Dietro un’apparente schiarita – l’apprezzamento dei capigruppo di Fratelli d’Italia per le prime aperture, ieri pomeriggio, del presidente leghista del Copasir – monta invece lo scontro tra i due campioni della destra nazionale, Meloni e Salvini, attorno al Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Meloni mette il caso nero su bianco (sul Corriere della Sera) con la scusa di non volerne fare una questione interna al centrodestra. Ma nei fatti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 aprile 2021) «Solopuò risolvere il problema» dice Giorgia. Dietro un’apparente schiarita – l’apprezzamento dei capigruppo di Fratelli d’Italia per le prime aperture, ieri pomeriggio, del presidente leghista del– monta invece lo scontro tra i due campioni della destra nazionale,, attorno al Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti.mette il caso nero su bianco (sul Corriere della Sera) con la scusa di non volerne fare una questione interna al centrodestra. Ma nei fatti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

