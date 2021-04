Arrestata Ana Bettz: giro d’affari tra camorra e petrolio (Di giovedì 8 aprile 2021) Arrestata la cantante Ana Bettz, vedova del petroliere Sergio Di Cesare: coinvolto il clan camorristi Moccia Ana Bettz (Screen YuoTube)Settanta arresti, quattro Procure coinvolte, sequestri per un miliardo di euro: è vastissima l’operazione di oggi che vede coinvolti pezzi grossi della finanza in affari di petrolio sporcati dalla camorra. Manette anche per la cantante ed ereditiera romana Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz. L’indagine si chiama Petrolmafie Spa a dimostrazione dell’alleanza delle criminalità organizzate originarie di diverse regioni italiane. Al lavoro le Procure di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma. Nei sequestri trovate due valigette con un milione di euro in contanti. Tra Napoli e la capitale il ruolo egemone della vicenda era del clan ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021)la cantante Ana, vedova del petroliere Sergio Di Cesare: coinvolto il clan camorristi Moccia Ana(Screen YuoTube)Settanta arresti, quattro Procure coinvolte, sequestri per un miliardo di euro: è vastissima l’operazione di oggi che vede coinvolti pezzi grossi della finanza in affari disporcati dalla. Manette anche per la cantante ed ereditiera romana Anna Bettozzi, in arte Ana. L’indagine si chiama Petrolmafie Spa a dimostrazione dell’alleanza delle criminalità organizzate originarie di diverse regioni italiane. Al lavoro le Procure di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma. Nei sequestri trovate due valigette con un milione di euro in contanti. Tra Napoli e la capitale il ruolo egemone della vicenda era del clan ...

Advertising

AnnaMar19130070 : RT @crlggg: Mafia e petrolio, arrestata Ana Bettz: 'Era a capo dell'impresa criminale'. Soldi in nero a Gabriel Garko, sequestrato un milia… - tempoweb : Petrolmafie Il blitz travolge i vip: l'ereditieria Ana Bettz cercava aiuto da Lele Mora Le intercettazioni… - crlggg : Mafia e petrolio, arrestata Ana Bettz: 'Era a capo dell'impresa criminale'. Soldi in nero a Gabriel Garko, sequestr… - Affaritaliani : Arrestata la cantante Ana Bettz, faceva affari con la Camorra - flaviotiravento : RT @tempoweb: Operazione #petrolmafie Spunta l'intercettazione di #Garko con #AnaBettz arrestata: soldi in nero per lo spot -