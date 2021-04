Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi: liti al trono di Samantha, Elisabetta in lacrime (Di giovedì 8 aprile 2021) Le Anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 aprile, rivelano che al trono di Samantha ci saranno dei battibecchi parecchio accesi. I protagonisti dello scontro saranno due corteggiatori, Alessio e il nuovo arrivato Bohgan. Al trono over, invece, vedremo che Luca sarà nuovamente al centro dell’attenzione. Il cavaliere sta conoscendo due Donne e, nella puntata di giovedì, ne arriveranno delle altre. Elisabetta, però, si mostrerà alquanto insofferente a tutta la situazione. oggi scontri a Uomini e Donne Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, le ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 aprile 2021) Ledelladidi, giovedì 8 aprile, rivelano che aldici saranno dei battibecchi parecchio accesi. I protagonisti dello scontro saranno due corteggiatori, Alessio e il nuovo arrivato Bohgan. Alover, invece, vedremo che Luca sarà nuovamente al centro dell’attenzione. Il cavaliere sta conoscendo duee, nelladi giovedì, ne arriveranno delle altre., però, si mostrerà alquanto insofferente a tutta la situazione.scontri aNel corso delladidi, le ...

