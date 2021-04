Ajax-Roma, Tiago Pinto: “Tutto sul futuro di Fonseca. Per cambiare mentalità serve una cosa” (Di giovedì 8 aprile 2021) Parola a Tiago Pinto.Europa League, Ajax-Roma: Dzeko e Pedro dal 1?, le formazioni ufficiali del matchIl general manager giallorosso ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre partita di Ajax-Roma. Tante le tematiche affrontate da Tiago Pinto che ha posto l'accento in particolare sul rebus panchina: " Fonseca ha parlato del suo futuro dicendo che quello che conta è il presente. Ci sono molti allenatori in scadenza in Serie A, non capisco la vostra insistenza. Siamo concentrati per fare una grande partita sia oggi che domenica”.Ajax-Roma, casacche con colori troppo simili: pronte maglie speciali per il doppio confronto tra Lancieri e Capitolini“Per cambiare la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Parola a.Europa League,: Dzeko e Pedro dal 1?, le formazioni ufficiali del matchIl general manager giallorosso ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre partita di. Tante le tematiche affrontate dache ha posto l'accento in particolare sul rebus panchina: "ha parlato del suodicendo che quello che conta è il presente. Ci sono molti allenatori in scadenza in Serie A, non capisco la vostra insistenza. Siamo concentrati per fare una grande partita sia oggi che domenica”., casacche con colori troppo simili: pronte maglie speciali per il doppio confronto tra Lancieri e Capitolini“Perla ...

