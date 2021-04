Advertising

informazionecs : Z Generation meets Music con Manfri e Ciulla in due appuntamenti esclusivi -

Ultime Notizie dalla rete : Generation meets

LA NAZIONE

Visibilità ai progetti emergenti, sostegno al cantautorato, valorizzazione delle nuove proposte musicali. Nasce sotto queste premesse "ZMusic", il nuovo format realizzato da Officine della Cultura in collaborazione con Arezzo Che Spacca e Farrago Produzioni e grazie al contributo di Regione Toscana e Fondazione CR ......2021 IRP shows Avista has adequate resources between owned and contractually controlled, ... Some highlights of the 2021 IRP include: The resource strategynearly 78 percent of Avista's ...Nasce sotto queste premesse “Z Generation meets Music”, il nuovo format realizzato da Officine della Cultura in collaborazione con Arezzo Che Spacca e Farrago Produzioni e grazie al contributo di ...Martedì 30 marzo alle ore 10:00 il Teatro Petrarca torna ad accendere i propri riflettori sul palcoscenico grazie alla rassegna Z Generation meets Theatre.