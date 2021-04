Uomo paga un sicario sul dark web per sfregiare la ex fidanzata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un Uomo di circa 40 anni, lombardo, è stato arrestato dalla polizia postale mentre cercava sul dark web un sicario per sfregiare con l’acido la sua ex fidanzata. Il 40enne sarebbe un esperto di informatica e ora sarebbe accusato di atti persecutori aggravati a danno della donna. paga un sicario per sfregiare la ex L’Uomo avrebbe cercato un sicario nel dark web, quando viene intercettato dell’Interpol che fa una segnalazione alla polizia. Siamo a febbraio e la polizia di un Paese europeo scopre alcune conversazioni in merito a un delitto su commissione. Qualcuno chiedeva di ingaggiare un “hitman”, perché sfregiasse con l’acido una donna e la costringesse su una sedia a rotelle. Sembra anche, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Undi circa 40 anni, lombardo, è stato arrestato dalla polizia postale mentre cercava sulweb unpercon l’acido la sua ex. Il 40enne sarebbe un esperto di informatica e ora sarebbe accusato di atti persecutori aggravati a danno della donna.unperla ex L’avrebbe cercato unnelweb, quando viene intercettato dell’Interpol che fa una segnalazione alla polizia. Siamo a febbraio e la polizia di un Paese europeo scopre alcune conversazioni in merito a un delitto su commissione. Qualcuno chiedeva di ingaggiare un “hitman”, perché sfregiasse con l’acido una donna e la costringesse su una sedia a rotelle. Sembra anche, ...

