Traffico Roma del 07-04-2021 ore 12 | 30

(Di mercoledì 7 aprile 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

- 'E' chiaro che si continuerà secondo le indicazioni sulle fasce vulnerabili, nel momento in ... Si procederà cronologicamente secondo le richieste, saranno poi le regioni a smistare ile ..." "Oggi 7 aprile tornano in vigore le zone alimitato, del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Una scelta che " piu' volte " abbiamo contestato e bollato come ...con il traffico che è stato deviato nelle vie limitrofe. Anche una cinquantina di bus turistici si sono radunati davanti al palazzo della Regione Lombardia in via Melchiorre Gioia. Oltre 200 mercatali ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ chiaro che si continuerà secondo le indicazioni sulle fasce vulnerabili, nel momento in cui saranno esauriti i target accanto al canale della sanità territoriale ci sarà la poss ...