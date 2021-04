Stampa: La Juve rischiatutto, Pirlo e i suoi uomini non possono più fallire (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mors tua vita mea. Dopo aver salvato la panchina del Napoli, battendo proprio la Juventus allo stadio Maradona poco più di 50 giorni fa, Gennaro Gattuso ha ribaltato la situazione e stasera si trova nella scomoda posizione di poter spedire all’inferno degli allenatori uno dei suoi più cari amici. Presenta così La Stampa la sfida di oggi tra Juve e Napoli. Pirlo e i suoi uomini non possono più fallire. Sarà un rischiatutto, mentre si rincorrono le voci di un cambio in panchina e la rimpatriata a Forte dei Marmi tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri non aiuta a scacciare le nubi Nella Juve sono tutti sotto esame al momento e la sfida di oggi contro il Napoli vale non solo il quarto posto e la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mors tua vita mea. Dopo aver salvato la panchina del Napoli, battendo proprio lantus allo stadio Maradona poco più di 50 giorni fa, Gennaro Gattuso ha ribaltato la situazione e stasera si trova nella scomoda posizione di poter spedire all’inferno degli allenatori uno deipiù cari amici. Presenta così Lala sfida di oggi trae Napoli.e inonpiù. Sarà un, mentre si rincorrono le voci di un cambio in panchina e la rimpatriata a Forte dei Marmi tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri non aiuta a scacciare le nubi Nellasono tutti sotto esame al momento e la sfida di oggi contro il Napoli vale non solo il quarto posto e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Stampa Juve Tuttosport punge il Napoli: 'Serie Asl, la Juve gioca nonostante i positivi' Una situazione che sta facendo infuriare i tifosi bianconeri, mentre Pirlo in conferenza stampa ha parlato, di nuovo, di rispetto delle regole. Juventus - Napoli: il commento di Tuttosport Il ...

Juve - Napoli, spareggio Champions: Pirlo rischia la panchina ... anche se poi starà a me dimostrare di poter essere l'allenatore della Juve anche il prossimo anno. ... Gli azzurri invece, in silenzio stampa perenne, sono reduci da quattro vittorie consecutive e ...

Bernardeschi positivo al Covid, ma la Juve recupera Demiral La Stampa Oriana si tradisce e l'addio di Dybala alla Juve è più vicino Secondo la stampa argentina, Oriana e Dybala starebbero attraversando una crisi dovuta a una terza figura e la situazione di stallo del contratto con la società bianconera non gioverebbe al loro ...

Juventus-Napoli: le probabili formazioni, Rrahamani ballottaggio con Manolas Qui Juventus: Pirlo, che in conferenza stampa ha tirato una bordata al Napoli, va avanti col 4-4-2. Il tecnico bianconero deve rinunciare a Bernardeschi e Bonucci causa Covid 19, ma ha recuperato ...

