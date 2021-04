In arrivo l’autobiografia di Dave Grohl | tutto su The Storyteller | dai Nirvana ai Foo Fighters

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sarà disponibile anche in Italiadi, un viaggio nelle memorie di un cantautore camaleontico e un artista instancabile. The, Storie Di Vita E Di Musica – questo il titolo – sarà pubblicato con Rizzoli. Immaginare cosa dispenseranno le pagine deldiè facile: parliamo di un uomo in continua evoluzione, arrivato al successo in età giovanissima dopo l’ingaggio neidi Kurt Cobain come batterista. Quandoha scelto di rincorrere il suo sogno aveva appena 18 anni e un talento già fissato: l’amore per la musica e per la batteria attingeva dal punk, dall’heavy metal, dall’hard rock e aveva il sapore dei grandi della storia, da John Bonham dei Led Zeppelin a Keith ...