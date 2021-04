Deceduto a causa di un infarto | il medico gli aveva prescritto i farmaci per la gastrite

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dimesso con una prescrizione medica per curarsi dalla, un uomo di 53 anni muore di. Ennesimo caso di malasanità? Dottore sbaglia la Diagnosi: 53enne muore d’mentre si cura unasu Notizie.it.

Advertising

_Carabinieri_ : L’Arma si stringe compatta attorno alla famiglia dell’App. Sc. Q.S. Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte Ca… - ItalianNavy : Il #CSMM amm. #CavoDragone esprime profondo cordoglio per la scomparsa del secondo capo scelto Giuseppe Tagliente d… - 6166467278004cc : @rej_panta Nessuno sarà risarcito per danni da Coviddi perché sanno bene che nessuno è deceduto a causa di questo,… - lucia121201 : RT @_Carabinieri_: L’Arma si stringe compatta attorno alla famiglia dell’App. Sc. Q.S. Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte Carabin… - andgua83 : RT @_Carabinieri_: L’Arma si stringe compatta attorno alla famiglia dell’App. Sc. Q.S. Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte Carabin… -

Ultime Notizie dalla rete : Deceduto causa

Il Sole 24 ORE

Un uomo di 62 anni èdopo aver ingerito una pianta velenosa , erroneamente raccolta scambiandola per un'erba ... nato dalla moglie deceduta adi un incidente stradale da circa 25 anni. ...Tredicesima pensionato: Inps pretende che gli eredi facciano domanda . Specie dopo i centomila mortiCovid nella popolazione anziana, è importante conoscere le condizioni del diritto del pensionato al 'rateo ...Guarda in camera e sorride in tenuta da ciclismo tenendo la sua bici, Mario De Lio, 68enne morto a causa del Covid appena quindici giorni dopo sua madre, Ilda Laino, 91enne di Follonica. A darne notiz ...Sono deceduti a distanza di 15 giorni uno dall'altro. La donna avera 91 anni, l'uomo 68. Vivevano nel Grossetano ...