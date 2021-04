Covid: in Lombardia calo dei ricoverati (-48) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) - A fronte di 46 nuovi ingressi in terapia intensiva sono complessivamente in calo i ricoverati per Covid19 in Lombardia. Secondo i dati della Regione, ci sono 834 pazienti Covid in rianimazione (-11), mentre negli altri reparti sono occupati 6.595 letti da pazienti Covid, -48 rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono 3.866 da ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) - A fronte di 46 nuovi ingressi in terapia intensiva sono complessivamente inper19 in. Secondo i dati della Regione, ci sono 834 pazientiin rianimazione (-11), mentre negli altri reparti sono occupati 6.595 letti da pazienti, -48 rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono 3.866 da ieri.

Advertising

myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - webecodibergamo : La situazione in Lombardia - lucarango88 : @RegLombardia #Varese +540 (21%) ??#Lombardia #Covid_19 #7aprile Casi +2.569 (755.811 +0,34%) Deceduti +109 (31.37… - l_patrizia : Comunque adorarti, più di un anno in Lombardia in piena pandemia e mi becco il covid dopo aver fatto il vaccino. So… - Lamp__1 : @nicmax25 Il contributo della #Lega alla Nazione dalla sua nascita quale è stato? Diamanti, lauree albanesi, 49 mil… -