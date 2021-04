Confesercenti | petizione al Prefetto con un elenco di priorità VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La voce più forte che anima e scuote piazza Amendola, sotto i portici della prefettura di Salerno è quella dei venditori ambulanti che attraverso la loro specifica sigla di appartenenza, l’Anva ed il presidente Ciro Pietrofesa annunciano già la protesta nei mercati e nei posteggi a partire da domani. Ma è tutta laoggi a protestare e a manifestare con iniziative che, come a Salerno, si svolgono analogamente davanti alla prefettura di numerose città d’Italia. Il presidente provinciale Raffaele Esposito ed il direttore Pasquale Giglio hanno consegnato unacon undisulle quali hanno chiesto aldi Salerno di farsi da intermediario per portarle all’attenzione del governo nazionale. Diverseche vanno ...

Proposte che sono oggetto anche di unaonline, che è possibile sottoscrivere su change.org (e disponibile anche sul sito www..it).Ecco il testo della, consegnata anche al prefetto, che riporta il piano per far ripartire le aziende, stilato da"Portiamo le imprese fuori dalla ...