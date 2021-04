Bergamo | negozianti e ristoratori dal prefetto | “Frustrati e abbandonati | serve un decreto per noi”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì mattina si è svolto un colloquio tra i rappresentanti di Confesercentie ilEnrico Ricci, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia” promossa da Confesercenti. La delegazione, presieduta dal presidente Antonio Terzi, ha consegnato alun documento diffuso oggi su tutto il territorio italiano che attesta le ragioni della protesta e della campagna di sensibilizzazione, rivolta alle istituzioni e all’opinione pubblica, per dare voce alle necessità e alle richieste sempre più urgenti delle attività del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi e del commercio su area pubblica. Un accorato appello per rivendicare unanimemente un “imprese” con sostegni adeguati, credito immediato, vantaggi fiscali a favore delle piccole ...

