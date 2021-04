Battletoads e non solo! Dlala Studios al lavoro su un gioco 2D di ' una IP molto amata'

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sul sito di, team noto per aver sviluppato il titolodello scorso anno, sono presenti nuovi annunci dii quali affermano che lo studio sta ora lavorando ad un progetto su una IP "conosciuta e". Il team attualmente ha bisogno di un programmatore che abbia familiarità con il motore Unity, un assistente produttore, un artista degli effetti visivi 2D e un artista dell'ambiente 2D. Gli ultimi due posti vacanti suggeriscono che il prossimodisarà quindi in 2D. Sfortunatamente, gli sviluppatori non hanno fornito ulteriori dettagli. L'elenco dei requisiti per i candidati non menziona nemmeno su quali piattaforme verrà pubblicato il prossimo progetto. Con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Battletoads non

Everyeye Videogiochi

...nuove informazioniappena verrà alla luce qualcosa. Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca sulla stellina da app e mobile o alla voce 'Segui' . Commenta nel nostro Forum Tags...... a Tell Me Why , la nuova avventura grafica di DONTNOD e persino a, il ritorno dei ... Alcuni titoli, però,possono dirsi completamente esclusivi. Ori And The Will of the Wisp , ad ...L'elenco dei requisiti per i candidati non menziona nemmeno su quali piattaforme verrà pubblicato il prossimo progetto. Con Battletoads, Dlala Studios ha dimostrato di sapere come sviluppare titoli 2D ...Dopo gli ottimi risultati ottenuti con Battletoads i ragazzi di Dlada Studios sono al lavoro su un nuovo progetto legato ad una IP molto popolare.