AstraZeneca | Crisanti | “Trombosi? Aereo 100 volte più rischioso”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il vaccinoè “tra i più sicuri al mondo”. Andreasi esprime così sui collegamenti tra casi die il vaccino. Si attendono news dall’Ema, che potrebbe stabilire limitazioni per il farmaco. “Il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100superiore se si prende unche se si fa il vaccino. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio trombofilia, possono avere eventi avversi quando prendono un, che è circa 100superiore se fanno il vaccino”, dice il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto a ‘SkyTg24’. “Ci stiamo tanto a preoccupare di un ...