Amici 20, Aka7Even in crisi per il guanto di sfida lanciato da Arisa: “Non voglio fare il circo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Aka7Even ha vissuto un momento di forte tensione dentro la casa di Amici 20, a causa di un guanto di sfida lanciato dal Team Arisa-Cuccarini. Sabato 10 aprile andrà in onda la quarta puntata del serale del talent-show più seguito di Canale 5. Gli allievi sono continuamente sottoposti a tensioni in questo periodo. In particolare però, a soffrire gli esiti negativi delle sue sfide al serale è stato Aka7Even. L’allievo era stato già rimproverato dalla sua coach, Anna Pettinelli, per essersi fatto prendere da un momento di sconforto eccessivo. Aka aveva anche addossato la colpa dell’andamento negativo delle sue performance proprio alle scelte della sua insegnante, beccandosi un rimprovero non indifferente. Durante il daytime andato in onda oggi, 7 aprile, abbiamo potuto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha vissuto un momento di forte tensione dentro la casa di20, a causa di undidal Team-Cuccarini. Sabato 10 aprile andrà in onda la quarta puntata del serale del talent-show più seguito di Canale 5. Gli allievi sono continuamente sottoposti a tensioni in questo periodo. In particolare però, a soffrire gli esiti negativi delle sue sfide al serale è stato. L’allievo era stato già rimproverato dalla sua coach, Anna Pettinelli, per essersi fatto prendere da un momento di sconforto eccessivo. Aka aveva anche addossato la colpa dell’andamento negativo delle sue performance proprio alle scelte della sua insegnante, beccandosi un rimprovero non indifferente. Durante il daytime andato in onda oggi, 7 aprile, abbiamo potuto ...

Advertising

ManuS1902 : @AmiciUfficiale gentilmente potreste illuminarci sul rapporto #Aka / #Martina??? No perché Brancoliamo nel buio più… - moonvigx : RT @ManuS1902: #Aka che nomina #Martina senza il benché minimo dubbio. Sento che stai maturando e ti stai fortificando ragazzo. Siamo con t… - IsaeChia : #Amici20, #Aka7Even in crisi per il guanto di sfida lanciato da #Arisa: “Non voglio fare il circo” - fe_feife95 : RT @ManuS1902: #Aka che nomina #Martina senza il benché minimo dubbio. Sento che stai maturando e ti stai fortificando ragazzo. Siamo con t… - ManuS1902 : #Aka che nomina #Martina senza il benché minimo dubbio. Sento che stai maturando e ti stai fortificando ragazzo. Si… -