Riaperture, proteste ambulanti a Milano e sull'A1: autostrada bloccata (Di martedì 6 aprile 2021) proteste e tensioni a Roma e un po' in tutta Italia per le manifestazioni contro le chiusure per il Covid. autostrada bloccato: mercatali, vogliamo riapertura totale 'Non ci muoveremo da qui fino a ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021)e tensioni a Roma e un po' in tutta Italia per le manifestazioni contro le chiusure per il Covid.bloccato: mercatali, vogliamo riapertura totale 'Non ci muoveremo da qui fino a ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Roma, proteste per riaperture: tafferugli davanti alla Camera. VIDEO - RaiNews : #coronavirus #covid19 manifestazioni da Nord a Sud per le riaperture, tensione davanti a #Montecitorio - alexium_alessio : RT @a_meluzzi: Riaperture, scontri alla Camera tra ristoratori e polizia: ferito un agente. Proteste ambulanti a Milano e sull'A1. Tutto st… - TemaMarco60 : RT @a_meluzzi: Riaperture, scontri alla Camera tra ristoratori e polizia: ferito un agente. Proteste ambulanti a Milano e sull'A1. Tutto st… - SkyTG24 : Covid, proteste per chiedere le riaperture in tutta Italia: scontri con la polizia. FOTO -