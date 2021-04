Paola Turci e la nipote: un rapporto speciale, ecco cosa sappiamo (Di martedì 6 aprile 2021) La vita privata di Paola Turci, la cantante e la nipote: un rapporto speciale, il video insieme e lo scherzo delle Iene. (screenshot video)La cantante Paola Turci è sicuramente una delle più amate artiste italiane e la sua musica ha ormai attraversato più generazioni. L’artista resa famosa dalla sua hit ‘Sai che è un attimo’, uscita nell’estate del 1997, è molto riservata rispetto alla sua vita privata, anche se sappiamo che ha una sorella di nome Francesca. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo. Ti potrebbe interessare anche -> Paola Turci, il gossip dell’estate: lei e Francesca Pascale stanno insieme? Ha fatto però attivismo politico e nel 2016 si è candidata al Consiglio comunale di ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021) La vita privata di, la cantante e la: un, il video insieme e lo scherzo delle Iene. (screenshot video)La cantanteè sicuramente una delle più amate artiste italiane e la sua musica ha ormai attraversato più generazioni. L’artista resa famosa dalla sua hit ‘Sai che è un attimo’, uscita nell’estate del 1997, è molto riservata rispetto alla sua vita privata, anche seche ha una sorella di nome Francesca. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo. Ti potrebbe interessare anche ->, il gossip dell’estate: lei e Francesca Pascale stanno insieme? Ha fatto però attivismo politico e nel 2016 si è candidata al Consiglio comunale di ...

Advertising

pairsonnalitesF : Paola Turci e la presunta storia d'amore con Francesca Pascale ex fidanzata di Berlusconi: ... la Pascale non aveva… - FLVKE96s : aiuto ma il ragazzo alle iene nello scherzo a paola turci è il fratello di una mia amica dafuqqqqq - serenduende : Anche io voglio una zia come Paola Turci però - PoisonedAtom : Paola Turci la vedo pronta ad ucciderlo ?? #LeIene - saraangel83 : RT @redazioneiene: Perché @PaolaTurci scappa dal proprietario di un caseificio che vuole una foto con le sue mozzarelle? C’è puzza di bufal… -