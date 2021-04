L'Italia corre sui vaccini: somministrate più di 11 milioni di dosi (Di martedì 6 aprile 2021) L'Italia ce la sta mettendo tutta per somministrare più dosi possibili ed arrivare a quella fatidica soglia del mezzo milione di vaccini inoculati al giorno. Tra penuria di dosi disponibili e ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) L'ce la sta mettendo tutta per somministrare piùpossibili ed arrivare a quella fatidica soglia del mezzo milione diinoculati al giorno. Tra penuria didisponibili e ...

Advertising

VAV_Italia : Smetterò mai di piangere nella parte del video di MADE FOR TWO dove BaRon corre via da solo e solo dopo viene raggi… - francobus100 : Milano, incinta corre in ospedale ma partorisce nel taxi: mamma e bimbo stanno bene - SergioSierra67 : Milano, incinta corre in ospedale ma partorisce nel taxi: mamma e bimbo stanno bene ???????? - Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: Milano, incinta corre in ospedale ma partorisce nel taxi: mamma e bimbo stanno bene - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Milano, incinta corre in ospedale ma partorisce nel taxi: mamma e bimbo stanno bene -