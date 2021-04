I numeri in chiaro, Maga: «AstraZeneca è stato un disastro comunicativo. Ora aspettiamo due mesi per vedere gli effeti dei vaccini» (Di martedì 6 aprile 2021) «Se confrontiamo i dati di oggi con quelli di ieri, al netto del basso numero di tamponi dovuto alle festività, qualche segnale di miglioramento c’è. I decessi restano alti e aumentano i ricoveri in terapia intensiva, ma c’è anche un calo sostanziale della quota di persone in isolamento domiciliare. I guariti hanno superato quota 3 milioni e questo ci fa ben sperare che si possa intravedere un punto di svolta, quando i contagi cominceranno a diminuire». Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, analizza così il bollettino del ministero della Salute che dà conto dell’andamento dell’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Per vedere l’effetto dei vaccini sulla mortalità, purtroppo, occorrerà attendere ancora: «Stiamo procedendo con la messa in sicurezza dei più ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) «Se confrontiamo i dati di oggi con quelli di ieri, al netto del basso numero di tamponi dovuto alle festività, qualche segnale di miglioramento c’è. I decessi restano alti e aumentano i ricoveri in terapia intensiva, ma c’è anche un calo sostanziale della quota di persone in isolamento domiciliare. I guariti hanno superato quota 3 milioni e questo ci fa ben sperare che si possa intraun punto di svolta, quando i contagi cominceranno a diminuire». Giovanni, direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, analizza così il bollettino del ministero della Salute che dà conto dell’andamento dell’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Perl’effetto deisulla mortalità, purtroppo, occorrerà attendere ancora: «Stiamo procedendo con la messa in sicurezza dei più ...

Advertising

Mov5Stelle : OLTRE UN MILIARDO DI EURO DI LAVORI E OLTRE 10.000 CANTIERI GRAZIE AL SUPERBONUS 110% Il #Superbonus al 110% conti… - Dome689 : RT @Open_gol: «L’esitazione delle persone cui viene offerto questo farmaco aumenta. Ma questa esitazione non è assolutamente giustificata d… - _il4ri4 : +ogni volta che si parla di un cantate di amici per fare i complimenti si scredita Sangio senza che centri nulla, s… - Open_gol : «L’esitazione delle persone cui viene offerto questo farmaco aumenta. Ma questa esitazione non è assolutamente gius… - Elvix00 : @diMartedi @robersperanza Più che d’accordo, la salute prima di tutto e i numeri come indicatori. Ma perché non si… -