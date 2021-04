Coronavirus in Toscana: 32 morti (un’altra strage di anziani), oggi 6 aprile. E 685 contagi (ma pochi i test fatti) (Di martedì 6 aprile 2021) Un'altra strage di anziani, morti per per Coronavirus in Toscana: ne sono stati registrati 32, oggi 6 aprile. Si tratta di 21 uomini e 11 donne con età media di 78 anni. Mentre risulta basso il numero dei nuovi contagiati, solo perchè sarebbero stati fatti pochi test nel giorno di Pasquetta: solo 685, quindi, i positivi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) Un'altradiper perin: ne sono stati registrati 32,. Si tratta di 21 uomini e 11 donne con età media di 78 anni. Mentre risulta basso il numero dei nuoviati, solo perchè sarebbero statinel giorno di Pasquetta: solo 685, quindi, i positivi L'articolo proviene da Firenze Post.

