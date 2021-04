Cinema e tv in lutto: l’attore stroncato da un tumore al cervello. Aveva 54 anni (Di martedì 6 aprile 2021) Cinema e televisione in lutto: l’attore è morto a soli 54 anni, sconfitto dalla malattia. La triste notizia è arrivata nelle scorse ore e, stando a quanto ha appreso il The Guardian, si è spento a casa sua. “È con grande tristezza che possiamo confermare che Paul Ritter è morto ieri sera. È morto pacificamente a casa con sua moglie Polly e i figli Frank e Noah al suo fianco. Aveva 54 anni e soffriva di un tumore al cervello”. Sono le parole che l’agente di Paul Ritter, al ‘The Guardian’, ha utilizzato per annunciare la morte dell’attore britannico. “Paul era un attore di eccezionale talento che interpretava un’enorme varietà di ruoli sul palcoscenico e sullo schermo con straordinaria abilità – ha aggiunto il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021)e televisione inè morto a soli 54, sconfitto dalla malattia. La triste notizia è arrivata nelle scorse ore e, stando a quanto ha appreso il The Guardian, si è spento a casa sua. “È con grande tristezza che possiamo confermare che Paul Ritter è morto ieri sera. È morto pacificamente a casa con sua moglie Polly e i figli Frank e Noah al suo fianco.54e soffriva di unal”. Sono le parole che l’agente di Paul Ritter, al ‘The Guardian’, ha utilizzato per annunciare la morte delbritco. “Paul era un attore di eccezionale talento che interpretava un’enorme varietà di ruoli sul palcoscenico e sullo schermo con straordinaria abilità – ha aggiunto il suo ...

