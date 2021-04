Carbonara day | come si partecipa e le origini del piatto più amato in Italia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 aprile 2021) Oggi martedì 6 aprile si festeggia ilday. Una giornata dedicata a uno dei piattini più amati in tutto il mondo. Oltre ad essere un ottimo salva-cena, è spesso anche motivo di accese discussioni. Uova, pepe, pecorino e… guanciale o pancetta? Sono tante le versioni che sostengono l’una piuttosto che l’altra, ma si può scegliere a seconda dei gusti. Ecco cosa bisogna fare per rendere memorabile il #day.Day:è nato Una giornata all’insegna della cucina, in uno dei piatti più conosciuti nel mondo. Oggi, martedì 6 aprile si festeggia ilday. Una ricorrenza che si celebra da ormai 4 anni, avviata per la prima volta dall’Unionena food in collaborazione con l’IPO (International pasta organization). In cosa ...