Borse 6 aprile, Milano in positivo. Fmi rivede in rialzo il Pil italiano (Di martedì 6 aprile 2021) Borse 6 aprile, apertura della settimana in positivo per i mercati europei. Lo spread ritorna sopra i 100 punti. Milano – Borse 6 aprile. Dopo la chiusura per le festività pasquali, i mercati del Vecchio Continente sono ritornati in positivo. Una spinta che sembra arrivare dalle nuove stime di Fmi. Il Pil italiano, rispetto all'ultimo outlook, è stato rivisto in rialzo passando dal 3% dal 4,2%. Una crescita maggiore rispetto agli altri Paesi eurpei. Una crescita che dovrebbe assestarsi nel 2022. La ripresa dell'economia, però, è fortemente collegata al piano di aiuti. Per questo serve un cambio di passo per consentire all'Italia di ripartire il prima possibile.

