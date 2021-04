Bollette, gli aiuti per pagare energia, gas e Internet (Di martedì 6 aprile 2021) La conseguenza è immediata: si sta più a casa e si consuma di più: più luce, più gas, più giga. È un dato non solo italiano, tanto che in molti Paesi europei i governi hanno introdotto misure volte ad aiutare i consumatori a pagare le varie bollette lievitate. Selectra, il servizio on line che confronta le offerte dei vari gestori di energia e telecomunicazioni, ha condotto uno studio per esaminare la situazione e le iniziative messe in campo e rese disponibili nei diversi paesi d’Europa. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) La conseguenza è immediata: si sta più a casa e si consuma di più: più luce, più gas, più giga. È un dato non solo italiano, tanto che in molti Paesi europei i governi hanno introdotto misure volte ad aiutare i consumatori a pagare le varie bollette lievitate. Selectra, il servizio on line che confronta le offerte dei vari gestori di energia e telecomunicazioni, ha condotto uno studio per esaminare la situazione e le iniziative messe in campo e rese disponibili nei diversi paesi d’Europa.

