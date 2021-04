Atp Cagliari, Cecchinato riparte da qui: “Come ai vecchi tempi, devo soffrire in campo” (Di martedì 6 aprile 2021) “Oggi avevo voglia di vincere. Come se fosse cambiata la mentalità rispetto ad inizio anno: questa è la mia superficie preferita, adesso bisogna stringere e soffrire in campo. Come ai vecchi tempi devo tornare a vincere le partite in sofferenza e in lotta”. Marco Cecchinato prova a ripartire. Il tennista palermitano vince il primo turno del torneo Atp 250 di Cagliari (terra rossa, Sardegna), un successo che potrebbe essere importante per il proseguo della stagione dopo i primi difficili mesi del 2021. “Piano piano devo ritornare a trovare quella confidenza e quel ritmo match che un po’ mi manca, l’Australia ad inizio anno mi ha dato una bella mazzata: sono pentito di esserci andato – ha ammesso il palermitano in ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) “Oggi avevo voglia di vincere.se fosse cambiata la mentalità rispetto ad inizio anno: questa è la mia superficie preferita, adesso bisogna stringere einaitornare a vincere le partite in sofferenza e in lotta”. Marcoprova a ripartire. Il tennista palermitano vince il primo turno del torneo Atp 250 di(terra rossa, Sardegna), un successo che potrebbe essere importante per il proseguo della stagione dopo i primi difficili mesi del 2021. “Piano pianoritornare a trovare quella confidenza e quel ritmo match che un po’ mi manca, l’Australia ad inizio anno mi ha dato una bella mazzata: sono pentito di esserci andato – ha ammesso il palermitano in ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Marco #Cecchinato riparte da #Cagliari: 'Devo soffrire in campo come ai vecchi tempi' - infoitsport : ATP Cagliari 2021: orari 6 aprile, programma, tv, streaming, ordine di gioco - infoitsport : Lorenzo Musetti, ottavi di finale ATP 250 Cagliari: prossimo avversario, precedenti, programma - infoitsport : Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti in classifica con gli ottavi a Cagliari? Proiezioni ranking ATP - infoitsport : Musetti show all'Atp di Cagliari: 6-0, 6-1 a Novak -