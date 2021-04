'L'Isola dei Famosi 2021', segui la settima puntata in tempo reale (Di lunedì 5 aprile 2021) Settimo appuntamento con ' L'Isola dei Famosi ', il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi . Dopo l'arrivo di Fariba e Ubaldo e il rientro a sorpresa di Brando, i naufraghi accoglieranno in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) Settimo appuntamento con ' L'dei', il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi . Dopo l'arrivo di Fariba e Ubaldo e il rientro a sorpresa di Brando, i naufraghi accoglieranno in ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - IsolaDeiFamosi : Questa sera dalle 20.45 su Mediaset Play e sul sito de L’Isola dei Famosi, Andrea Dianetti e Valeria Angione conduc… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!?? #Isola ?? - Marty92282940 : RT @Gruppozero_: Spoiler era il primo che in diretta era calmo e poi appena finiva la puntata diventava hulk dei poveri #faribona #isola #p… - _CamillaGreco : RT @mikhailo_lou: T:”è veramente vergognoso vedervi carichi, e poi spegnere tutto in palapa, non è rispettoso nei confronti dei telespettat… -