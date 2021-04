Fernando Llorente | chi è la bellissima moglie del calciatore

Leggi su ck12

(Di lunedì 5 aprile 2021)è ritenuto uno dei calciatori più belli del nostro campionato. Ecco chi è la sua compagna di vita(Getty Images)Chi si somiglia si piglia, si suole dire. E il detto vale certamente per ildell’Udinese ex Juve e Napoli. In questo caso, però, il modo di dire vale più per la bellezza che per la somiglianza. Lo spagnolo è infatti uno dei più belli della Serie A secondo molte tifose. La sua compagna di vita, però non è da meno. Maria è la sua fidanzata storica. Stanno insieme da quando lui aveva 18 anni (oggi ne ha 36) e dal 2015 è ufficialmente sua. Anche lei spagnola, Maria è laureata in medicina, specializzata in Endocrinologia. La sua fama di “sciupafemmine” – ...