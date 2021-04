Gasperini: «Abbiamo dominato, noi con la testa più libera rispetto ad altri» – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese: le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese: le parole del tecnico dell’Atalanta. «La partita l’Abbiamo dominata, e a lungo. Oltre i due gol segnati, l’Udinese non ha creato molto. Ma sono stati in grado di riaprirla per due volte, creandoci sicuramente un po’ di apprensione. Il risultato è stato più in equilibrio di quello che si è visto in campo. Spesso siamo riusciti a fare bene, è giusto alimentare le nostre ambizioni… lo dice la classifica, ma anche quanto fatto negli scontri diretti. La squadra ha fatto molto bene, specie in fase offensiva. Nel finale si è vista un po’ di stanchezza, ma grazie ai cambi Abbiamo tamponato» Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese: le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese: le parole del tecnico dell’Atalanta. «La partita l’dominata, e a lungo. Oltre i due gol segnati, l’Udinese non ha creato molto. Ma sono stati in grado di riaprirla per due volte, creandoci sicuramente un po’ di apprensione. Il risultato è stato più in equilibrio di quello che si è visto in campo. Spesso siamo riusciti a fare bene, è giusto alimentare le nostre ambizioni… lo dice la classifica, ma anche quanto fatto negli scontri diretti. La squadra ha fatto molto bene, specie in fase offensiva. Nel finale si è vista un po’ di stanchezza, ma grazie ai cambitamponato» Leggi su ...

Advertising

SmallBlackBlue : RT @Atalanta_BC: ?? Gian Piero #Gasperini: 'Abbiamo fatto molto bene' ???? 'We did very well' Post-match interview ?? - CalcioNapoli24 : - RonchiEnnio : 29ª #SerieATIM | #Atalanta-Udinese | Gian Piero Gasperini: 'Abbiamo fatto... - infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Champions? Abbiamo la testa più libera degli altri' - infoitsport : Atalanta, Gasperini e la corsa Champions: 'Abbiamo la testa più libera rispetto agli altri' -