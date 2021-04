Toro-Juve 2-2 | derby tra errori e gol | Ronaldo salva Pirlo

(Di sabato 3 aprile 2021) Torino entus pareggiano 2-2 nelvalido per la 29esima giornata della Serie A. Lava in vantaggio al 13? con Chiesa, ilribalta il risultato con la doppietta di Sanabria (27? e 46?)., al 78?, firma il pari. Lantus si ritrova al quarto posto, a quota 56, con il Napoli. Il Torino, con 24 punti, ha 2 lunghezze sul Cagliari terzultimo. Laillude con un avvio vivace. I campioni d’Italia collezionano 3 occasioni nei primissimi minuti ma mostrano anche una evidente fragilità difensiva, lasciando spazi alle iniziative granata. L’equilibrio salta al 13?, quando Chiesa si inserisce da sinistra nell’area dele buca Sirigu: 0-1. Il vantaggio addormenta lantus, che mostra l’abituale assenza di idee e ...

Advertising

Eurosport_IT : IL TORO BLOCCA LA JUVE! ???? Dopo il ko con il Benevento, ecco un altro mezzo passo falso dei bianconeri: Cristiano… - GoalItalia : Buongiorno con le prime pagine di oggi: 'We the Sport', 'Conte a testa bassa', 'Toro-Juve, chi si ferma è perduto'… - Adnkronos : #ToroJuve finisce 2-2: Ronaldo salva #Pirlo - cmdotcom : #Sanabria e il #Toro fermano la #Juve: ora la #Champions è più dura. Col #Napoli sarà spareggio #ToroJuve… - danieleMulazzan : 'Finisce qui un derby combattutissimo, vantaggio della Juve, Toro che sorpassa e viene raggiunto. Proteste del Tori… -

Ultime Notizie dalla rete : Toro Juve

... a inizio ripresa regala a Sanabria la palla del 2 - 1. Pirlo lo sostituisce presto. 5,5 ... Si perde un paio di volte gli inserimenti di Rincon, e là dietro larischia. Colpisce il palo a ...1 Giancarlo Marocchi , ex centrocampista della, commenta a Sky Sport la partita pareggiata dai bianconeri contro il Torino : 'Ilpuò essere soddisfatto, è chiaro che gli manca qualcosa perché la vittoria era lì. Szczesny gli ha dato una ...Dieci gare di campionato in questo sabato pre pasquale. Si parte alle 12:30 con Milan-Sampdoria, si chiude stasera con Bologna-Inter. Alle 18:00 Torino-Juventus ...Sanabria illude il Toro (un giocatore granata non segnava una doppietta nel derby da 21 anni), Ronaldo riagguanta la partita nel finale. Ma le difficoltà della Juve sono oggettive così come le ombre ...