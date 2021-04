Il Trono di Spade a Broadway ci serve davvero? (Di sabato 3 aprile 2021) Questa settimana, The Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva che George R. R. Martin sta lavorando a uno spettacol che porta il Trono di Spade a Broadway. E no, non è uno scherzo. Martin sta ignorando le tante suppliche di finire Winds of Winter e collabora con il drammaturgo Duncan MacMillan e il regista Dominic Cooke per portare Ned Stark e Jaime Lannister a Broadway. E il West End. E da qualche parte in Australia. Trono di Spade a Broadway: ne abbiamo davvero bisogno? A tutti manca Game of Thrones. Ci sono state sei stagioni e mezzo davvero buone di TV. Ci sono già sei spinoff in lavorazione. Qualcuno ha bisogno anche di uno spettacolo teatrale? Non sto dicendo che nessuno andrà a vederlo quando aprirà. Dopo cosi tanti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Questa settimana, The Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva che George R. R. Martin sta lavorando a uno spettacol che porta ildi. E no, non è uno scherzo. Martin sta ignorando le tante suppliche di finire Winds of Winter e collabora con il drammaturgo Duncan MacMillan e il regista Dominic Cooke per portare Ned Stark e Jaime Lannister a. E il West End. E da qualche parte in Australia.di: ne abbiamobisogno? A tutti manca Game of Thrones. Ci sono state sei stagioni e mezzobuone di TV. Ci sono già sei spinoff in lavorazione. Qualcuno ha bisogno anche di uno spettacolo teatrale? Non sto dicendo che nessuno andrà a vederlo quando aprirà. Dopo cosi tanti ...

