Dmx, il rapper americano è ricoverato in gravi condizioni a New York (Di sabato 3 aprile 2021) ricoverato in gravi condizioni Earl Simmons in arte Dmx. Il rapper americano è stato trasferito in ospedale dopo un attacco di cuore Colpito da un attacco di cuore, desta preoccupazione lo stato di salute del rapper americano DMX. L’artista, il cui vero nome è Earl Simmons, si trovava nella sua casa di New York quando, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 aprile 2021)inEarl Simmons in arte Dmx. Ilè stato trasferito in ospedale dopo un attacco di cuore Colpito da un attacco di cuore, desta preoccupazione lo stato di salute delDMX. L’artista, il cui vero nome è Earl Simmons, si trovava nella sua casa di Newquando, L'articolo proviene da Inews.it.

