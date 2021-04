Col numero di aprile - Il podio dei capolavori, terzo volume: 20 icone di stile - FOTO GALLERY (Di sabato 3 aprile 2021) Siamo ormai giunti al terzo e ultimo appuntamento con le icone tratte dai tre volumi della collana Il podio dei capolavori, che si chiude questo mese con il capitolo stile ed eleganza. Come intuibile dal nome, nelle 144 pagine di questo allegato (in edicola con Quattroruote di aprile a 6,90 euro, oltre al prezzo di copertina) trovano spazio 20 modelli dal design ricercato e tutt'altro che banale, gli stessi di cui potete osservare alcune immagini nella nostra speciale rassegna. Anche in quest'occasione vi invitiamo a scegliere, tra le varie auto da noi selezionate, la vostra preferita, partecipando all'ormai consueto sondaggio nell'area dedicata. Leggi su quattroruote (Di sabato 3 aprile 2021) Siamo ormai giunti ale ultimo appuntamento con letratte dai tre volumi della collana Ildei, che si chiude questo mese con il capitoloed eleganza. Come intuibile dal nome, nelle 144 pagine di questo allegato (in edicola con Quattroruote dia 6,90 euro, oltre al prezzo di copertina) trovano spazio 20 modelli dal design ricercato e tutt'altro che banale, gli stessi di cui potete osservare alcune immagini nella nostra speciale rassegna. Anche in quest'occasione vi invitiamo a scegliere, tra le varie auto da noi selezionate, la vostra preferita, partecipando all'ormai consueto sondaggio nell'area dedicata.

