Casandrino: a cena in zona rossa, sanzioni per 8 persone (Di sabato 3 aprile 2021) Casandrino. Una braceria della zona viola la zona rossa per una cena, sanzioni per 8 persone e per il titolare. Dovrà rimanere chiusa per 5 giorni una braceria di Casandrino, il cui titolare è stato sanzionato per violazioni alla normativa anti-covid. Durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, sono state Leggi su 2anews (Di sabato 3 aprile 2021). Una braceria dellaviola laper unaper 8e per il titolare. Dovrà rimanere chiusa per 5 giorni una braceria di, il cui titolare è stato sanzionato per violazioni alla normativa anti-covid. Durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, sono state

Advertising

mattinodinapoli : Covid a Casandrino, otto a cena in zona rossa: multe per tutti - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie In otto a cena in zona rossa: tutti multati a #Casandrino - - anteprima24 : ** In otto a #Cena in zona rossa, multe per tutti nel Napoletano ** - ottopagine : A cena in un locale in zona rossa: clienti e titolare multati #Casandrino -