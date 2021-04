Uomini e donne, Gemma serata di tornare con Nicola (Di venerdì 2 aprile 2021) Gemma Galgani si è illusa di nuovo. Quando Nicola Vivarelli le ha fatto sapere che voleva vederla per parlarle, la dama torinese di Uomini e donne si è fatta tanti film e tante illusioni. Ma lui è stato chiaro in esterna: quando lui chiude, è perché ne è convinto al 100%. Lei ci rimane male: non avrebbe paura a ricominciare con lui… Tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 aprile 2021)Galgani si è illusa di nuovo. QuandoVivarelli le ha fatto sapere che voleva vederla per parlarle, la dama torinese disi è fatta tanti film e tante illusioni. Ma lui è stato chiaro in esterna: quando lui chiude, è perché ne è convinto al 100%. Lei ci rimane male: non avrebbe paura a ricominciare con lui… TraVivarelli eGalgani Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - ValeNappi : Muoiono più donne sul lavoro che per mano di uomini ma ehi, chissenefrega? L'importante è fare sentire in colpa gli uomini. #femminismo - SusannaCeccardi : Quando sotto la divisa si nasconde un grande cuore. Complimenti agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri… - Feerrnweh : RT @jvdithemerald: gli uomini arrivano persino a sposarsi come se ne fossero degni dopo che non solo pensano ma dimostrano pure che per lor… - LMoscogiuri : Mi scusi e giovani donne ed uomini che hanno problemi genetici cardiaci dove si devono rivolgere. Grazie -