Sospensione diritto a carica di sindaco di Praiano, c’è la revoca del Prefetto di Salerno (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha disposto in data odierna la revoca del decreto, adottato il 10 giugno scorso, con il quale era stata dichiarata la Sospensione di diritto dalla carica del sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (“Testo Unico in materia di incandidabilità”). Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, emessa il 1° aprile 2021, di revoca della misura del “divieto di dimora” nel territorio comunale, alla quale il primo cittadino era stato sottoposto con provvedimento dell’8 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildi, Francesco Russo, ha disposto in data odierna ladel decreto, adottato il 10 giugno scorso, con il quale era stata dichiarata ladidalladeldi, Giovanni Di Martino, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (“Testo Unico in materia di incandidabilità”). Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, emessa il 1° aprile 2021, didella misura del “divieto di dimora” nel territorio comunale, alla quale il primo cittadino era stato sottoposto con provvedimento dell’8 ...

