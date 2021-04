Pirlo: "Dybala, McKennie e Arthur non convocati. Mio futuro? Chiaro che se perdi 10 partite vai a casa" (Di venerdì 2 aprile 2021) La conferenza stampa alla viglia del Derby col Torino, gara valida per la 29ª giornata di Serie A 2020-21. Leggi su 90min (Di venerdì 2 aprile 2021) La conferenza stampa alla viglia del Derby col Torino, gara valida per la 29ª giornata di Serie A 2020-21.

Advertising

ZZiliani : C’era una sola domanda da fare a #Pirlo: “È vero che c’erano altri 3 giocatori presenti alla festa oltre a… - capuanogio : ?? #Juventus furiosa per la cena scoperta dai carabinieri alla quale potrebbe aver partecipato anche qualche altro… - SkySport : Juve, Pirlo in conferenza: 'Dybala, McKennie e Arthur non convocati per il derby' - napolimagazine : JUVENTUS - Pirlo: 'McKennie, Dybala e Arthur non convocati' - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - PIRLO: 'Dybala, Arthur e McKennie non saranno convocati per il derby. Abbiamo grande voglia di rivalsa dopo la… -