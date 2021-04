Pasqua e Pasquetta a casa con i tuoi, per tornare a sorridere! (Di venerdì 2 aprile 2021) di Redazione. Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, ma soltanto una volta al giorno e al massimo due persone con minori di 14... Leggi su freeskipper (Di venerdì 2 aprile 2021) di Redazione. Natale con icon chi vuoi, ma soltanto una volta al giorno e al massimo due persone con minori di 14...

Advertising

direzioneprc : ?? in Germania cassiere e cassieri dei supermercati sono stati vaccinati per primi con gli over 80. E in Italia al l… - repubblica : Vaccini anti-Covid, a Foggia somministrazioni anche a Pasqua e Pasquetta - infoitinterno : Pasqua e Pasquetta in zona rossa, scatta il mini-lockdown: ecco le regole - EnzoQuareEQ7 : A Pasqua e Pasquetta farò il cazzo che mi pare come già fatto da settembre che fossi in zona gialla, arancione, ros… - aa_emme : @Agenzia_Ansa Ahaha! Bella battuta! Noi fare il pranzo di Pasqua coi soliti amici e parenti, poi la grigliata di Pa… -