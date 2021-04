Ndrangheta a San Basilio, processo al clan Marando: un secolo e mezzo di condanne totali (Di venerdì 2 aprile 2021) Un secolo e mezzo di carcere per il clan 'ndranghetista dei Marando di Platì trapiantanti a San Basilio . I narcotrafficanti gestivano militarmente il fortino dello spaccio di cocaina ed intimidivano ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Undi carcere per il'ndranghetista deidi Platì trapiantanti a San. I narcotrafficanti gestivano militarmente il fortino dello spaccio di cocaina ed intimidivano ...

