Inps | arriva la semplificazione per pagamenti cig più veloci

ROMA – L'Inps lavora a un processo di semplificazione per ridurre i tempi dei pagamenti diretti delle mensilità di cassa integrazione. E' quanto emerge da una nota Inps sul monitoraggio della cassa Covid secondo il quale il nuovo sistema partirà ad aprile. I tempi di erogazione di cassa nelle situazioni regolari potrebbero essere di 40 giorni. Sarà inoltre attivata una live chat per i lavoratori che vogliano porre quesiti sulla propria domanda di cassa. L'Inps al 31 marzo ha erogato pagamenti diretti di cassa integrazione con causale Covid a oltre 3,7 milioni di lavoratori mentre sono 5.828 i dipendenti che devono ricevere un primo pagamento, di cui 326 lavoratori per cui non risulta l'erogazione di una prima mensilità, riferibili a SR41 arrivati entro settembre 2020 e ...

Cig Covid, Inps: arriva semplificazione per pagamenti più veloci

(Teleborsa) – È in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati. A lanciare l'allarme è l'Inps ...

(Teleborsa) – È in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati. A lanciare l'allarme è l'Inps ...